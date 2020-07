Cinco famílias seguem fora de casa em Esteio

publicidade

A Prefeitura de Esteio informou que os arroios estão voltando à normalidade, inclusive na área do Três Marias, local em que a água chegou a invadir algumas casas, e na Rua 1º de Março, onde alguns pontos de alagamento foram identificados. As três famílias que deixaram as residências na quarta-feira em virtude das cheias causadas pelas fortes chuvas dos últimos dias, seguem recebendo atendimento no Parque de Exposições Assis Brasil. Outras duas continuam nas casas de familiares.

Além disso, a Prefeitura informou que estuda alternativas para disponibilizar a essas famílias outro local, mas ainda não fornecerá detalhes destas alternativas, o que ocorrerá posteriormente.