Cineprime em Uruguaiana reabre após 18 dias de interdição

Após 18 dias da interdição pelo Corpo de Bombeiros, o Cineprime, único cinema de Uruguaiana, com três salas de exibição, voltou a funcionar nesta terça-feira, com sessões a partir das 19h.

A direção do cinema informou à comunidade que as reformas necessárias foram realizadas, assim como as adequações internas de acessibilidade. A medida, segundo a direção do estabelecimento, deverá proporcionar uma experiência ainda melhor para quem frequenta o espaço. A cidade esteve ficou sem cinema durante sete anos.