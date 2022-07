Cirurgias no terceiro turno superam expectativas em hospital de Canoas

publicidade

O número de cirurgias realizadas no terceiro turno (noturno) no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em Canoas, cuja média é de 1,2 mil procedimentos mensais, superou a marca no mês passado. O que inicialmente foi instituído pela instituição de saúde para dar fluxo à demanda reprimida gerada pela suspensão de cirurgias eletivas ao longo da pandemia da Covid-19, superou as expectativas da equipe diretiva. Junho de 2022 fechou o mês com a marca de 1.525 cirurgias realizadas, sendo 800 delas de médio e grande porte.

Em junho de 2021, por exemplo, foram realizadas 1.067 cirurgias no total. Nos meses seguintes, julho e agosto, foram 1.051 e 1.323 procedimentos. “Com a implantação do plano operativo e o aumento de demandas de casos cirúrgicos foi necessário o terceiro turno com cirurgias eletivas realizadas das 19h às 1h e sábados e domingos até 19h”, acrescenta o diretor técnico do HNSG, o neurocirurgião Omar Antônio dos Santos.

O Hospital Nossa Senhora das Graças deu início a novos turnos no Centro Cirúrgico Melton Inácio Both, em agosto de 2021. Os procedimentos passaram a ser realizados também à noite, de segundas à sextas-feiras, e aos sábados, regularmente. Antes, apenas procedimentos de urgência eram realizados nesses horários.

