Clubes sociais de Caxias do Sul pedem flexibilização para uso de vestiários

Presidentes de clubes sociais de Caxias do Sul entregaram documento ao Executivo do município solicitando flexibilização nos protocolos sanitários do sistema 3As de monitoramento. Os representantes dos clubes foram recebidos pelo chefe de Gabinete, Cristiano Becker da Silva.

Os gestores solicitaram autorização para a reabertura dos vestiários e das áreas de banho, espaços localizados em suas sedes, para uso exclusivo dos associados que pratiquem exercícios físicos. Os locais estão fechados em decorrência dos protocolos de combate e prevenção do coronavírus.

Respaldados na visão de profissionais da saúde, os representantes alegam que, com a chegada do inverno, a exposição dos usuários ao frio, após as práticas físicas, pode acarretar problemas respiratórios, como pneumonia e alergias. Os dirigentes anexaram fotos ao documento mostrando que as áreas de banho são totalmente individualizadas e que há espaço suficiente para garantir o distanciamento social mínimo exigido no decreto municipal, de maio deste ano.

O chefe de Gabinete encaminhou o assunto para análise e posicionamento da Secretaria de Urbanismo.

