Colaboradores do Correio do Povo são ganhadores do Prêmio Press

Três colaboradores do Correio do Povo foram agraciados pelo Prêmio Press 2022, na noite desta terça-feira, em cerimônia realizada nos salões nobres do Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

O chefe de fotografia do CP levou o título de Repórter Fotográfico do Ano. "Esse prêmio não é meu. Esse prêmio é do Correio do Povo, empresa em que eu trabalho há mais trinta anos", discursou Ricardo Giusti, após receber o troféu.

Guilherme Baumhardt, colunista do CP, foi agraciado com três títulos esta noite: Colunista de Jornal do Ano; Programa de Rádio do Ano, por seu programa Agora, na Rádio Guaíba; e Jornalista do Ano. A estagiária do CP Bárbara Niedemeyer recebeu o troféu de Estagiário de Jornalismo do Ano. Colega da Rádio Guaíba, do Grupo Record RS, Ana Aguiar foi eleita Repórter de Rádio do Ano.

"É um dos prêmios mais disputados do jornalismo brasileiro, este ano tivemos mais de 600 mil indicações, de 85 mil pessoas diferentes. O troféu é pesado por que vem revestido do reconhecimento do público leitor, ouvinte e telespectador, dos colegas de profissão e das 48 lideranças que convidamos a votar", afirma Júlio Ribeiro, diretor Geral da Athos Editora e da Rádio Press, promotoras do evento criado há 23 anos.

Além dos troféus por categoria, cujos vencedores resultam das três etapas de votação, há um troféu extra, de homenagem especial. Neste ano, a honraria será entregue ao Clube de Opinião do RS, pela sua "luta em defesa das liberdades de opinião, expressão e imprensa e pelos seus 20 anos comemorados neste mês".

O Prêmio Press 2022 teve o patrocínio do Sistema FIERGS, Sistema FECOMERCIO-RS, Wolens Construtora e CMPC Celulose, e conta com o apoio da ACPA – Associação Comercial de Porto Alegre.