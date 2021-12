Colcha de retalhos é confeccionada em apoio aos familiares das vítimas da tragédia da Kiss

publicidade

Estudantes do curso de terapia ocupacional de diversas universidades do Brasil estão participando de uma iniciativa para expressar com a arte seus sentimentos e apoio aos familiares das vítimas da tragédia da Kiss. A ação teve início com alunos do mesmo curso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Em uma sala ao lado do telão localizado no Clube Comercial, restrito para os familiares das vítimas da tragédia acompanharem o julgamento, existe a confecção de uma colcha de retalhos onde os alunos colocam frases de solidariedade. “O curso de terapia ocupacional da UFSM perdeu três alunos no incêndio e decidimos, em memória, confeccionar a colcha com dizeres que possam expressar o sentimento pelas mortes”, disse a terapeuta ocupacional, Daniela Alves da Cás.

“Recebemos retalhos com frases desde 2013, ano da tragédia, de várias Universidades do Brasil como Campinas, Pelotas, Rio de Janeiro, USP”, lembra a professora Tatiana Dimov, da UFSM. “Uma colcha será levada para as dependências do curso na UFSM e a outra ficará exposta aqui até o final do julgamento”, afirmou Daniela.

