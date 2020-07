Comércio de Caxias do Sul segue orientação de bandeira vermelha

publicidade

Em Caxias do Sul, o primeiro dia de bandeira vermelha foi de boa movimentação de pessoas na área central da cidade, mas a maior parte do comércio obedeceu a determinação de estar de portas fechadas. As lojas de serviços não essenciais estão trabalhando no sistema pague e leve ou drive thru.

A presidente do Sindilojas Caxias, Idalice Manchini, afirmou que o município precisa ter mais autonomia para decidir sobre o que pode ficar aberto ou fechado durante a pandemia. Ela adiantou que está tentando agendar reunião com o prefeito Flávio Cassina, para tratar da possibilidade do comércio, mesmo atendendo com 25% dos funcionários, poder estar com as portas abertas para que o cliente possa entrar na loja. “Nós não observamos aglomerações no comércio e essa medida poderia ser revista”, destacou Idalice.

A indústria tem autorização para trabalhar com apenas 50% do seu quadro de colaboradores.

A Prefeitura de Caxias do Sul esclarece que, após avaliação da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo e da Vigilância Sanitária do Município, serviços de estética, assim como salões de beleza e barbearias, enquadram-se como serviços de higiene pessoal.

Dessa forma, enquanto vigorarem as medidas de bandeira vermelha em Caxias do Sul, esses estabelecimentos poderão funcionar, desde que respeitando as orientações de 25% da equipe, atendimento individualizado ou com distanciamento mínimo de 4 metros entre clientes, além das medidas de higiene. As academias podem funcionar com 25% dos funcionários com atendimento individualizado e respeitando o distanciamento de 16m² por pessoa.

O Secretário municipal de Urbanismo João Uez informou num primeiro momento a fiscalização está circulando pela cidade e orientando aos comerciantes que por acaso estiverem com as portas abertas para que siga a orientação da bandeira vermelha.

Restaurantes podem operar com 50% dos trabalhadores com tele entrega, pegue e leve e drive thru. O Secretário municipal de Urbanismo João Uez informou que foi encaminhada solicitação a secretária estadual da Saúde para que os restaurantes possam receber clientes para o almoço com um funcionário servindo as pessoas.

Praças e parques permanecem abertos de segunda a sexta-feira para caminhadas e corridas e aos sábados e domingos estão fechados para evitar aglomerações.