Comércio de Uruguaiana lança campanha para população consumir na cidade

publicidade

O Sindicato do Comércio Varejista de Uruguaiana (Sindilojas), na Fronteira Oeste do Estado, lançou uma campanha institucional para mobilizar os moradores a consumirem na cidade. Com a retomada das atividades ecônomicas no município, a ação incentiva também localidades do entorno para que voltem a comprar em Uruguaiana.

Segundo o presidente da entidade, comerciante Read Barakat, o aquecimento nos negócios é fundamental para assegurar a saúde econômica e financeira das empresas, manter o contingente de empregos e ainda gerar impostos aos cofres públicos. Toda iniciativa, diz, obedece os padrões de garantias sanitárias como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.

De acordo com Barakat, o setor representa 53% do PIB – do município, emprega pelo menos seis mil pessoas e contribui para o crescimento de Uruguaiana. “Agora chegou a hora do cidadão uruguaianense fazer a sua parte e ajudar a manter o nosso comércio forte”, concluiu.