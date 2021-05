Com 12 casos de Covid-19, escola tem aulas presenciais suspensas em Caxias do Sul

publicidade

Com 12 casos confirmados de Covid-19, a escola municipal Arnaldo Ballvê, de Caxias do Sul, teve as aulas presenciais suspensas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), a medida deve ocorrer até a próxima sexta-feira, enquanto a situação está sendo monitorada e a equipe avalia junto à Secretaria de Saúde, os encaminhamentos para próxima semana. Os estudantes continuarão sendo atendidos por estudos monitorados. A diretora administrativa da Smed, Sandra Kuhn, e o diretor financeiro Marcos Antonio da Silva visitaram a escola Arnaldo Ballvê nesta quarta-feira.

Além da Arnaldo Ballvê, a Vigilância Epidemiológica, da Secretaria da Saúde, também foi notificada de registros nas escolas municipais Villa Lobos (dois), Tancredo (um) e Santo Antônio (um). Segundo a Smed, os casos estão sendo monitorados e as providências tomadas conforme a Nota Informativa 27 CEVS/COE/SES-RS, na qual constam as orientações de monitoramento e controle da infecção humana pela covid-19 nas instituições de ensino.

Retorno tranquilo

Após 10 dias do início das aulas presenciais nas 83 escolas de ensino fundamental e nas 45 da educação infantil, a Secretária de Educação, Sandra Negrini, avalia que o retorno foi tranquilo. "Crianças, pais e mães empenhados para que todos os protocolos sejam seguidos. Os profissionais da educação, assim como os estudantes, ainda estão tentando se adaptar a esse novo cenário, especialmente de múltiplos planejamentos. É importante tranquilizar a comunidade, pois todas as escolas contam com Plano de Contingência de modo a adaptar seu cotidiano e trabalhar com maior segurança", afirmou.

Para os responsáveis pelos estudantes, a Secretária ressalta que é muito baixa a incidência de casos de covid em crianças, assim como a transmissibilidade. “Desta forma, o fechamento das escolas têm pouco impacto como medida de controle, conforme alguns pesquisadores”, salientou Sandra.

A Secretária recorda que a rede municipal de ensino tem 4,5 mil trabalhadores e a contaminação entre os adultos que trabalham nas escolas não é maior do que a observada nas demais instituições da sociedade em geral. “Nos casos positivados até hoje, pelo menos dois deles são comprovadamente importados de ambientes externos à escola”, esclarece.

Sandra Negrini esclarece que a Smed organizou, orientou e tem amparado as escolas no sentido de cumprir os protocolos no retorno escalonado dos estudantes.