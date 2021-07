Com frio intenso nos próximos dias, Uruguaiana e São Borja reforçam proteção à população de rua

publicidade

O trabalho de recolhimento de moradores em situação de rua para o Abrigo Institucional de Uruguaiana está sendo reforçado em razão da previsão de frio intenso nesta semana. Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Salomão, as equipes estarão por toda a cidade realizando o atendimento e diálogo com moradores em situação de rua para se abrigarem na Casa de Passagem. “Temos muitas pessoas que dispensam ajuda e insistem em ficar nas ruas. Nestes dias teremos que ampliar o nosso trabalho para que ninguém fique exposto ao frio”, reforçou Soraya.

A intensificação dos trabalhos terá o apoio da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Secretaria de Saúde. No Abrigo Institucional, os recolhidos serão triados, receberão alimentação, espaço e material para higiene, além de alojamento tanto para o dia quanto para a noite.

Já em São Borja, esta semana, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) intensificou as ações da equipe do serviço de Ronda Social. O reforço nas atividades iniciou nesta segunda-feira e prosseguirá ao longo dos próximos dias. Além de levar em conta a queda nas temperaturas, a iniciativa também considera a recente mudança do local de funcionamento do Albergue Municipal. A abordagem é principalmente para pessoas em situação de rua e que não tenham onde permanecer.

O albergue agora está funcionando no mesmo local do Centro Dia do Idoso, na rua Sarandi, 330, bairro Itacherê. O acesso é a partir das 19h, sendo necessário realizar teste negativo para Covid. O teste em relação ao novo coronavírus pode ser feito no Centro de Triagem, até as 22h. Nesses dias de muito frio a equipe do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) orienta para que os moradores de rua façam uso do abrigo oferecido pelo albergue. Além de pernoitar no local, são possíveis duas refeições: jantar e café da manhã. O Albergue Municipal com o espaço ampliado pode agora abrigar toda uma família em caráter emergencial.

