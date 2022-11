Com grande variedade de produtos, ExpoRestinga é considerada um sucesso por organizadores

publicidade

A 6ª edição da ExpoRestinga, realizada em Restinga Sêca, foi encerrada neste domingo e, para os organizadores, o evento foi um sucesso. A feira multissetorial apresentou aos visitantes uma grande variedade de produtos através de mostras nos estandes espalhados pelos pavilhões e pela área externa do Centro de Eventos. O parque de exposições tem recebido melhorias anuais na infraestrutura, com objetivo de melhorar a recepção do público.

O estacionamento foi um dos grandes pontos de destaque, na visão do prefeito Paulinho Salerno: “A cada ano temos realizado melhorias no sentido de deixar a feira cada vez mais receptiva. O estacionamento, que é uma área que adquirimos, ainda no ano passado, auxiliou na redução do tráfego intenso em frente ao portão principal, o que melhorou o fluxo da feira como um todo. Também temos trabalhado em várias questões como o paisagismo do local e neste sentido trabalhamos bastante nas últimas semanas.”, avaliou.

O presidente da CDL em Restinga Sêca, Ismael Halberstadt, destacou o movimento do comércio, que realizou boas vendas, em seu ponto de vista: “Vimos diversas pessoas saindo daqui com várias sacolas, o que demonstra outro ponto que foi positivo. Os estandes aqui são uma vitrine do que é o nosso comércio no dia a dia e os visitantes puderam ver de perto o que temos de melhor em Restinga Sêca”.

Durante a realização da feira ocorreram momentos importantes, como na cerimônia de abertura, onde foi realizado o lançamento oficial do programa Juro Zero, que tem por objetivo auxiliar o acesso do micro e pequeno empreendedor local ao microcrédito. O Sport Club Secco, clube centenário de futebol amador, realizou o anúncio da realização da revista que ajudará a contar a história do clube e irá perpetuar a história do futebol restinguense.

O projeto contará com recurso para desenvolvimento, oriundo da Secretaria Estadual de Cultura (SEDAC), que visitou o estande da entidade, através de sua Secretária Adjunta, Gabriella Meindrad. No espaço da Prefeitura, que contou também com a Famurs, foram realizadas diversas apresentações de projetos como o balé Expressando Arte, em parceria com a Fundação Ângelo Bozzetto e o Grupo de Atividades Recreativas Feliz Idade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social.

O público também pôde conferir de perto os processos de redução de excesso de ferro e flúor da água, em projetos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em parceria com a UNISC. O projeto de desfluoretação de águas naturais foi premiado, em maio deste ano, no evento “Mostra teu SUS, Rio Grande do Sul”.

A participação maciça de expositores e visitantes da Feira também foi bastante destacada pelos membros da organização, que celebraram o feedback positivo recebido de visitantes e autoridades que passaram, ao longo dos três dias do evento, junto ao parque de exposições. A 6ª ExpoRestinga foi um evento realizado pela ACI-CDL, com apoio da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca e do Sebrae.