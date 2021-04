Com redução de atendimentos, tenda em frente a UPA Central será desmontada em Caxias

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul, informou nesta quinta-feira que, com a transferência do atendimento de casos de Covid-19 para a área interna da UPA Central, possibilitada pela redução do número de atendimentos a pacientes com suspeita de Covid, e graças ao apoio da UBS São Vicente, a tenda em frente à UPA Central será desmontada. A estrutura poderá ser reinstalada em um curto espaço de tempo caso ocorra novo aumento de casos. A tenda junto à UPA Zona Norte segue ativa.

O mesmo quantitativo de profissionais que atendiam na tenda permanece atuando na estrutura interna da UPA Central, com mais conforto e melhores condições de atendimento aos pacientes e às equipes de trabalho, não havendo nenhum tipo de prejuízo à população. A SMS pondera que, mesmo com a redução de procura por atendimentos, os cuidados para prevenir o contágio pela Covid-19 devem ser mantidos, já que a rede hospitalar segue lotada.

Desde a metade de março, a UBS São Vicente é ponto de apoio para casos de síndrome gripal e suspeitos de Covid-19. Além disso, todas as UBSs do município seguem atendendo casos de síndrome gripal leve, com oferta de testes rápidos.

Veja Também