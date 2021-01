Com UTI-Covid lotada, Santa Casa de Uruguaiana transfere pacientes para Dom Pedrito

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do RS, divulgou nesta quinta-feira que duas pacientes com Covid-19 estão sendo transferidas para o hospital de Dom Pedrito. Nesta manhã, a instituição conta com 24 internações, sendo 11 pacientes na UTI-Covid, que está lotada, e as outras 13 na enfermaria clínica especializada.

O município, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anotou até agora 5.069 casos confirmados da doença na cidade, com 338 ativos. São 969 pessoas em isolamento domiciliar monitorado por síndrome gripal. Há 79 mortes registradas Uruguaiana.

Na quarta-feira, 777 servidores da área da saúde foram imunizados por equipes da SMS com a Coronavac. Hoje e na sexta-feira serão aplicadas as 240 doses restantes, incluindo nas Instituições de Longa permanência de Idosos (ILPIs).