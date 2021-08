Com volta às aulas semipresenciais, Guarda Municipal retoma Ronda Escolar em São Leopoldo

publicidade

Com o retorno das aulas presenciais, a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Leopoldo retomou as ações da Ronda Escolar. Está sendo feito o patrulhamento com duas viaturas nos períodos diurno e noturno. Conforme o diretor da corporação, José Carlos Pedrozo, para 2021 estão sendo planejadas ações virtuais para a Operação Volta às Aulas. A iniciativa ocorre numa parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária e a Secretaria Municipal de Educação. “Em 2019, agentes da Guarda estiveram presentes nas escolas para conscientizar alunos, pais, motoristas e transeuntes sobre segurança. Foram 1.867 visitas às escolas, 1.713 ocorreram de forma preventiva. Já em 2020, ainda antes do início da pandemia, foram realizadas apresentações sobre o trabalho do programa em todas as escolas da rede municipal de Ensino”, lembrou.

A Ronda Escolar faz parte do programa “Guarda Escolar Comunitária” instituído através da assinatura de um decreto de 2019 e que tem o objetivo de construir uma cultura de prevenção de violências nas escolas. O programa está baseado na política de prevenção em dez eixos: prevenção das violências no ambiente escolar; justiça comunitária escolar; grêmio estudantil; proteção no trânsito; proteção patrimonial; gestão do conhecimento; núcleo educacional; sensibilização; formação e orientação da comunidade escolar; e campanhas educativas.

Atualmente 53 escolas contam com apoio da Guarda. Equipes diretivas que pretendem inserir a atividade em suas escolas podem fazer a solicitação de atendimento pelo e-mail segurança.cidada@saoleopoldo.rs.gov.br ou pelo telefone 154.

Veja Também