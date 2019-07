Começa nesta segunda-feira revitalização do Paradão de Novo Hamburgo

publicidade

Começa nesta segunda-feira a remodelação do Paradão de Novo Hamburgo. O terminal, que recebe cerca de 40 mil pessoas por dia para as linhas do transporte coletivo, receberá nova cobertura com telhas de isolamento térmico, fundo fechado com vidro e chapa de aço, piso tátil, tomadas para os passageiros poderem carregar telefones celulares e iluminação em LED, visando a uma maior economia.

Inicialmente, a estrutura não estava no projeto original do Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado, que está revitalizando todo o Centro da cidade, por meio do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Porém, considerando-se a necessidade de modernização, a obra foi incluída no projeto. Usuária do transporte coletivo, Vera Beatriz dos Santos aprova as futuras mudanças. “Ficaremos mais protegidos em dias de chuva e frio”, destaca ela, que utiliza as linhas do bairro Primavera.

Segundo o secretário de Obras de Novo Hamburgo, Raizer Ferreira, para que os trabalhos ocorram, o terminal ficará fechado por 90 dias, já que as intervenções irão bloquear as plataformas 1, 2 e 3. “Vamos dar nova cara ao local, oferecendo aos passageiros mais conforto e acessibilidade, aproveitando para valorizar a conexão entre a nova Casa das Artes e a Praça do Imigrante, já revitalizadas.”

A partir desta segunda, a população deverá utilizar as paradas de ônibus das ruas Povo de Canelones, Cinco de Abril, Magalhães Calvet, Marcílio Dias e avenida Primeira de Março para embarque e desembarque. O recurso para a execução da obra é de R$ 1,09 milhão. Além da estrutura física do terminal, que receberá ainda novas lixeiras, bancos e bebedouros, a sinalização de trânsito no entorno vai ser refeita. Também serão instalados painéis e totens com os horários dos ônibus e itinerários.