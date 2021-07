Começam obras na RSC 153, entre Barros Cassal e Vera Cruz

publicidade

Teve início nesta semana a recuperação dos trechos críticos da RSC 153, entre Barros Cassal e Vera Cruz. Ao todo, o Governo do Estado vai investir cerca de R$ 8,1 milhões em serviços que irão melhorar a trafegabilidade na rodovia do Vale do Rio Pardo.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a estrada tem papel estratégico no escoamento da produção agropecuária gaúcha. “É um corredor que liga o Norte até o Porto do Rio Grande, encurtando o caminho em 100 quilômetros em comparação ao trajeto por Porto Alegre e a BRS 116", ilustra Costella. "Por esse motivo, iremos deixar a 153 em condições renovadas para a segurança e a redução do custo logístico", ressalta.

As atividades começaram pelo segmento entre Vera Cruz e Herveiras e abrangem cerca de 80 quilômetros até Barros Cassal. “Realizaremos a remoção do pavimento danificado nos pontos críticos e a substituição por um novo asfalto, além do corte de vegetação nas margens da estrada e da pintura da pista”, detalha o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

Os trabalhos na RSC 153 integram o Plano de Obras 2021-2022 do Governo do Estado e devem ser concluídos até o final deste ano.

