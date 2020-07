Comitê de Gestão Econômica agenda orientações financeiras para o comércio em São Borja

publicidade

Diante do agravamento da crise econômico-financeira provocado pela pandemia da Covid-19, o Comitê de Gestão Econômica está desenvolvendo ações de orientações financeiras em São Borja, na Fronteira Oeste do RS, especialmente em apoio as empresas ligadas à atividade comercial. A iniciativa tem coordenação da prefeitura, com parceria e participação de entidades do setor, como Associação Comercial e Industrial (Acisb), Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), além da Câmara de Vereadores.

Uma das ações implementadas é a realização de consultorias a empresários que tiveram desacelerada ou interrompida a atividade e que estejam enfrentando dificuldades de mercado. A proposta visa proporcionar esclarecimentos e orientações voltados a negociações e adesão de crédito. O encontro está sendo marcado, de forma individual, mediante agendamento via telefone pelos números (55) 3430-1566, (55) 3431-3606 ou (55) 3431-9057 e está aberto aos interessados dos diversos segmentos comerciais e empresariais.

Participam da programação um conjunto de agências bancárias instaladas no município. O cronograma começa na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, com consultoria da Imembuí Microfinanças, das 14 às 17 horas. Em 6 de agosto, das 15h30 às 17h30, será a vez do Sicredi, no dia 7 Banco do Brasil, das 14 às 17h, e no dia 10, segunda-feira, Banrisul, das 14h às 17h. Já no dia 11, terça-feira, das 14h às 17h, será a vez do Banco Itaú; dia 12, quarta-feira, a Caixa Econômica Federal, das 14h às 17h; e no dia 13, quinta-feira, das 14h às 17h, o Santander. Todos os encontros programados serão realizados respeitando as orientações e cuidados sanitários de precaução ao novo coronavírus.