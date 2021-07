Comitiva da ONU assiste atividades de militares para missão de paz fora do Brasil, em São Gabriel

publicidade

Uma comitiva do Departamento de Operações de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) esteve, nesta sexta-feira, em São Gabriel, para acompanhar as atividades militares do 6º Batalhão de Engenharia de Combate. Entre os militares, 224, sendo 19 mulheres, estão aptos e certificados para participarem de missões da ONU em outros países. Eles estão em treinamento há três meses.

A comitiva acompanhou hoje atividades como destruição de artefatos explosivos não detonados; carregamento de suprimentos de água, montagens de pontes temporárias e desobstrução de vias. “A certificação habilita os militares e deixa a tropa em condições de deslocamento para qualquer Missão de Paz”, informou o oficial de Comunicação Social do Comando Militar do Sul (CMS), coronel Italo Mainieri Jr. A última certificação aconteceu no ano de 2017.

“Os militares do 6º Batalhão de Engenharia de Combate da Terra dos Marechais estão participando de treinamentos para qualquer missão, mas, no momento, não existe nenhuma ação especifica”, destacou o coronel Italo, acrescentando que, a tropa está preparada para qualquer ação fora do Brasil. A comitiva da ONU deixa São Gabriel neste sábado pela manhã com destino a Porto Alegre.

