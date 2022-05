Competição com robôs movimenta Fenasoja

publicidade

A competição Challenge Robotics movimentou a Fenasoja neste sábado, em Santa Rosa. Realizado no Palco Cultural, o desafio de tecnologia, inédito na região, contou com 50 equipes participantes e reuniu representantes de mais de 40 escolas, chamando a atenção de quem passava pelo Parque de Exposições com robôs que interagiam com o público.

Estimulando o desenvolvimento a partir da tecnologia, a competição propôs a construção de robôs para vencer as provas do desafio. Ao todo, cerca de 400 pessoas participaram, entre alunos, professores e pais que acompanhavam os grupos.

"O evento foi um sucesso! Envolveu não somente os competidores e pais, mas toda a comunidade que circulou pelo Parque e que pôde ter um primeiro contato com uma competição deste tipo em uma feira como a Fenasoja", comenta o presidente da Comissão de Desenvolvimento e Tecnologia, Marcos Paulo Scherer. A ação foi uma parceria entre a Fenasoja e a RoboMind, empresa representante da Lego na região Sul do Brasil.

