Comunidade de Esteio pede mais segurança após tiroteio

Moradores do bairro Jardim Planalto, em Esteio, elaboraram uma petição online pedindo mais segurança e atenção na região. O motivo foi o tiroteio na tarde do último dia 24, quando um suspeito entrou no pátio da Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu. Segundo relatos de pais, quando ouviram-se os primeiros disparos, funcionárias da instituição correram em direção ao portão para fechá-lo. Nesse momento um homem invadiu o pátio e se deslocou em direção às turmas de Jardim, com crianças de 4 e 5 anos. A Brigada Militar foi acionada, mas o homem pulou o muro para o posto de saúde. Ninguém se feriu, porém o fato causou pânico entre pais, alunos, professores.

A mãe de uma aluna, Aline Duarte, diz que a situação foi a gota d’água. “Os alunos são assaltados na saída da escola, têm os tênis levados. As crianças não conseguem mais ficar tranquilas nas paradas de ônibus, os pais são roubados quando buscam os filhos. Carros são levados. A comunidade não aguenta mais a falta de segurança.” Segundo ela, a petição online já tem mais de 800 assinaturas. “Nem dentro da escola as crianças estão seguras. Precisamos de mais policiamento.”

A prefeitura disse que foi um fato lamentável, mas isolado. Esclareceu que Esteio, por meio de parceria com as instituições de segurança pública, ao longo de 2018, registrou redução na criminalidade. A queda teve sequência nos primeiros três meses deste ano, conforme os números apresentados na sede do 34º Batalhão de Polícia Militar no final de abril. As maiores reduções foram nas ocorrências de homicídios (diminuição de 40%), furtos de veículos (39%), roubos de veículos (36%), roubos ao comércio (30%) e roubos a pedestres (10%).

O comandante do 34º BPM, major André Stein, informou que a Patrulha Escolar faz rondas periódicas atendendo solicitações da escola devido ao temor com a ocorrência do dia 24. “Além disso, temos um trabalho nas escolas através do Proerd e ações preventivas por meio do setor de inteligência da Polícia, que faz o monitoramento de pessoas envolvidas com o crime. Temos atuado com bastante ênfase nos bairros onde há mais incidência de ocorrências e, especialmente, nas imediações de escolas.” A direção da Pedacinho do Céu foi procurada, mas não deu retorno.