Comunidade escolar de Uruguaiana recebe reforma de escola infantil

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Uruguaiana, inaugurou, nesta quinta-feira, as novas instalações da EME – Escola Municipal Educação Infantil Casinha da Emília. A ampliação e reforma foram demandas da comunidade escolar. Foi feito um investimento de R$ 636 mil na obra que durou um ano e cinco meses.

O educandário atende uma clientela de 223 crianças, 33 professores e funcionários e funciona no bairro Emílio Brandi - Cohab II, sendo fundado em maio de 1986. Os trabalhos contaram com quatro novas salas de aula, quatro novos banheiros (um deles com acessibilidade), novo refeitório, novo toldo na entrada principal, secretaria ampliada e uma cozinha totalmente reformada.

“A qualificação da escola Casinha da Emília é mais uma ação do projeto de reestruturação da educação municipal. Os investimentos na educação básica são prioridades. É fundamental preparar de forma adequada nossos jovens, para que no futuro possam competir no mercado de trabalho, e dar o suporte necessário aos trabalhadores da educação para que desenvolvam suas atividades em um ambiente adequado”, disse o prefeito Ronnie Mello.

