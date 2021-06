Comunidade protesta contra possibilidade de implantação de praça de pedágio em Farroupilha

publicidade

Moradores de Farroupilha contrários a instalação de uma praça de pedágio no município realizaram no sábado, protesto para demonstrar contrariedade a proposta do Governo do Estado, que prevê uma praça na RS 122, na comunidade de Emboaba, próximo a Nova Milano.

A carreata do sábado à tarde que foi liderada pelo prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, iniciou em frente à prefeitura, percorreu algumas ruas centrais e seguiu até o posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), onde ficava a antiga praça de pedágio do município. No local os manifestantes realizaram um buzinaço e após, fizeram o retorno e se dispersaram. Feltrin afirmou que a cidade não pode aceitar uma praça de pedágio e voltar com um pesadelo que já viveu no passado.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que acompanhou o protesto, foram mais de 600 veículos que participaram do movimento.