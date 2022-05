Concessionária Ecosul promove ações alusivas ao Maio Amarelo nesta sexta, na BR 392, em Pelotas

publicidade

Dentro da programação do Maio Amarelo da Ecosul (concessionária que administra a BR 392) acontece nesta sexta-feira, das 9h às 16h, o “Saúde na Estrada”. A iniciativa acontece no quilômetro 64 da rodovia, no Contorno de Pelotas. A ação tem o objetivo de valorizar a saúde dos usuários que trafegam pelo local.

Durante o dia serão oferecidos exames gratuitos de pressão, glicose, aferição de temperatura e atividades com os simuladores de capotamento e impacto. O entretenimento será com o Doutor Riso Frouxo (Palhaço RoiRoi). Serão distribuídos brindes e erva-mate. A atividade conta com a participação do SEST/SENAT que deve estar com sua unidade móvel e o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

O cronograma do Maio Amarelo prossegue dia 20, das 9h às 11h, com o Café no Viaduto, no quilômetro 519 da BR 116. No dia 22, ocorre o passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de Pelotas. No dia 25, às 9h30min, será retomado o projeto “O Trânsito e Eu”, uma parceria da concessionária com o Instituto Renault. Na oportunidade serão anunciadas novidades e celebrada a atividade de educação infantil no trânsito, na minipista da Ecosul.

O encerramento do Maio Amarelo da Ecosul será no dia 27, com a “Noite Iluminada”. O evento acontece das 19h às 20h, no quilômetro 528 da BR 116. Na oportunidade, bicicletas serão adesivadas, reforçando a importância dessa sinalização para a segurança dos ciclistas que circulam em rodovias.

Veja Também