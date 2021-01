Concurso da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo é suspenso

publicidade

O concurso da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), por meio do Instituto AOCP, está temporariamente suspenso devido ao panorama de agravamento da pandemia no Estado. A prova objetiva estava prevista para o dia 10 de janeiro, no próximo domingo, mas não será realizada.

Conforme a Direção da FSNH, os números da Covid-19 no Estado têm elevado os riscos de disseminação do coronavírus e exigido reforço em cuidados sanitários voltados ao controle de contágio do Sars-Cov-2 (novo coronavírus). O Instituto AOCP garante que todas as inscrições do concurso da FSNH serão mantidas e, em breve, será divulgado um cronograma com novas datas para a realização das provas.

Os dois certames, juntos, somam o preenchimento de 151 vagas definitivas, além de cadastro reserva (CR), destinadas à contratação de profissionais sob o regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Mais informações estão disponíveis e serão atualizadas diretamente no site da organizadora ou por meio da Central de Relacionamento da AOCP pelo fone (44) 3013-4900.

