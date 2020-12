Concurso natalino premiará imóvel com 100% de desconto do IPTU em Alegrete

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete está promovendo o Concurso Natal Iluminado 2020, premiando os proprietários de imóveis residenciais e comerciais mais decorados com motivos natalinos. O primeiro lugar receberá como prêmio 100% de desconto do IPTU; o segundo, 50% e o terceiro colocado, 30%. A premiação será dos três primeiros colocados em cada categoria de imóvel.

A proposta do concurso visa o resgate do espírito natalino, realçando a celebração à vida e aos valores universais. Poderão participar do “Natal Iluminado” imóveis residenciais e comerciais localizados no perímetro urbano e previamente inscritos.

O prazo das inscrições vai até a próxima segunda-feira, 14 de dezembro, no horário das 7h30min às 13h30min, na Casa do Empreendedor, rua Luiz de Freitas, 151 ou através deste link. Somente poderão ser inscritos no concurso imóveis que estejam com o IPTU e taxa de recolhimento de lixo pagos. Uma comissão integrada por cinco membros vai avaliar os quesitos criatividade, beleza e originalidade.