Concurso público de Erechim tem prazo para inscrições prorrogado

Foram prorrogadas até o dia 14 de julho as inscrições para o Concurso Público 001/2022 de Erechim, que prevê o preenchimento de vagas para cargos na prefeitura, Câmara de Vereadores e Instituto Erechinense de Previdência (IEP). A Prefeitura informa que a empresa responsável pelo edital e aplicação das provas é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC). A previsão de aplicação das provas é nos dias 13 e 14 de agosto.

O novo período para solicitação de isenção da taxa de inscrição será entre os dias 27 e 28 de junho. O novo edital com o resultado dos pedidos de isenção será publicado no site da FUNDATEC no dia 4 de julho. O concurso público prevê o preenchimento de vagas imediatas e a formação de cadastro reserva, contemplando diversas áreas do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, ao todo são 94 cargos, sendo 86 para a prefeitura, sete para a Câmara de Vereadores e um cargo para o IEP, com salários que variam de R$ 1.660,67 até R$ 18.554,85, com provas objetivas, práticas e de títulos. Ao todo, são 176 vagas, além do cadastro reserva.

O valor das inscrições varia entre R$ 40,00 a R$ 180,00, dependendo da escolaridade exigida para o cargo. A inscrição acontece exclusivamente pela internet.

