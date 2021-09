Conselho do Vale do Rio Pardo realiza assembleia inicial da Consulta Popular

publicidade

O Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/VRP) vai dar início aos debates preparatórios da Consulta Popular 2021/2022 nesta sexta-feira, às 16 horas, na sala 101 da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). A assembleia é pública, mas a capacidade máxima de pessoas permitida pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Para Educação (COE-E) Local é de 37 pessoas no espaço. Por isso, será feito no modelo híbrido.

O calendário da Consulta Popular foi definido pelo governo do Estado, que vai acompanhar a assembleia. A votação ocorre entre os dias 22 e 30 de novembro. Segundo o presidente do Corede/VRP, Heitor Álvaro Petry, o valor para a região do Vale do Rio Pardo será de R$ 1.114.285,71, um acréscimo em relação ao ano passado, quando foram pouco mais de R$ 700 mil.

Pedry destaca que a assembleia inicial servirá para as primeiras definições em relação ao processo deste ano, que tem como novidade a escolha de um projeto pela comunidade em geral. “Sempre usamos como critério definir os projetos tendo em consideração o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional. Mas o governo do Estado resolveu fazer uma votação via plataforma, para que qualquer cidadão possa indicar projetos para a votação”, citou.

O presidente do Corede observa que no encontro desta sexta-feira também serão definidas as duas datas das assembleias microrregionais – no Baixo Vale e no Centro Serra –, para o ajuste de prioridades. Segundo Petry, a região já definiu que vai incluir cinco projetos na cédula de votação, sendo que os três mais votados serão contemplados com recursos.

A assembleia contará com a participação da equipe do Departamento de Articulação Regional e Participação (Darp), que divulgará o aplicativo e apresentará o passo a passo da Consulta Popular. Além disso, nessa etapa deverá ser constituída a Comissão Regional da Consulta Popular; a definição por assembleias municipais/regionais ou microrregionais; o limite de categorias (áreas) que constarão na cédula de votação; além de assuntos gerais. Para quem for acompanhar de forma remota, a transmissão será realizada pelo Google Meet.

