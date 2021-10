Contêiner deixa o pátio do Hospital Centenário, em São Leopoldo

publicidade

Depois de um ano e seis meses, o contêiner instalado no pátio do Hospital Centenário, de São Leopoldo, que funcionava como espaço para triagem de pacientes com suspeita de Covid-19, foi retirado. Desativado em setembro por conta da redução de atendimentos, o contêiner foi um dos marcos do enfrentamento ao coronavírus na cidade. Ao longo de todo o período, até o dia 14 de setembro quando foi desativado, foram atendidas no contêiner 11.320 pessoas.

Atualmente o acolhimento e triagem são feitos diretamente na Emergência Área Covid, em sala isolada dos pacientes internados. “A retirada do contêiner não representa o fim da pandemia e sim parte dessa história que vivemos entre a tensão e dedicação. Acredito estarmos mais próximos do fim, apesar de ainda termos casos ativos e pacientes internados. A vacinação tem mostrado eficácia na redução de casos, mas há um importante caminho pela frente’’, destaca a presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva.

