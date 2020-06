Contêineres reforçam estrutura de Centro de Testagem de São Leopoldo

publicidade

O Centro de Testagem Municipal de São Leopoldo, que funciona na antiga sede da Unisinos, recebeu nesta segunda-feira dois contêineres que servirão como salas de testagem da Covid-19. As novas estruturas, com 13 metros quadrados cada, foram cedidas pela Empresa Haas Contêineres, com sede no município.

Com a ampliação do espaço e a contratação de novos profissionais de medicina, enfermagem e técnico de enfermagem, a Secretaria Municipal da Saúde busca habilitar o espaço junto ao Ministério da Saúde. Atualmente o centro realiza testes agendados nas unidades básicas e também em casos de surtos em empresas ou instituições.

Mais de 4 mil análises já foram feitas na cidade e os pacientes positivos têm a situação acompanhada diariamente pelo Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar (Cemid) montado na Vigilância em Saúde.

O município contabilizou sua 16º óbito morte por Covid-19 nesta segunda. Trata-se de um homem de 45 anos, morador do bairro Feitoria, que realizava tratamento oncológico e estava internado desde o dia 22 de junho no Hospital Conceição, em Porto Alegre.