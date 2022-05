Corte de energia vai afetar abastecimento de água em Caxias do Sul neste domingo

publicidade

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul informou aos seus clientes sobre possíveis intermitências no abastecimento em bairros e loteamentos atendidos pelo Sistema Faxinal durante este domingo. A falta de energia deverá afetar o abastecimento de água em cerca de 100 bairros e loteamentos da cidade.

A falta de água ocorre devido à parada programada no fornecimento de energia elétrica estabelecida pela Rio Grande Energia (RGE), fator que acarretará no desligamento da Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) Faxinal.

Com início previsto para às 8h30min, a interrupção deve ser finalizada às 13h. O Samae salienta ainda que a EBAB voltará a operar imediatamente após o retorno da energia elétrica, mas o processo de normalização no abastecimento só deve ser concluído durante a noite de domingo.

Conforme a RGE, os serviços ocorrerão apenas com condições climáticas favoráveis. Usuários em busca de informações podem entrar em contato com a autarquia por meio do telefone 115, plantão 24 horas.