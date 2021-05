Cotiporã implanta nova sinalização turística

publicidade

Atendendo a uma demanda do setor turístico local, a Prefeitura de Cotiporã, através da Secretaria de Turismo e Cultura, está instalando placas indicativas no Centro e Interior do município a fim de facilitar o acesso aos pontos turísticos, empresas e parques.

O projeto, que iniciou no ano de 2020 e foi desenvolvido respeitando as normas de trânsito e sinalização, contempla 70 placas ao todo. Duas etapas já foram executadas, com a instalação de 26 unidades. Com a finalização do projeto, o município estima investir em torno de R$ 100 mil em recursos próprios. A confecção, entrega e instalação das placas e postes em aço galvanizado, são executadas por empresa terceirizada.

A secretária de Turismo e Cultura, Patrícia Gabriel, afirma que o projeto atende a uma antiga demanda da comunidade cotiporanense e visitantes. “Além de fornecer as informações necessárias para quem visita o município, este projeto valoriza os empreendimentos e pontos turísticos locais”, conclui Patrícia.

Para o prefeito Ivelton Mateus Zardo, a instalação das novas placas é de extrema importância, visto que, as mesmas irão fortalecer ainda mais o setor turístico de Cotiporã, o qual é um dos principais potenciais de desenvolvimento do município. A próxima etapa do projeto contempla a instalação de mais 15 unidades, a qual está prevista para ocorrer no mês de junho deste ano.