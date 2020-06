Cotiporã segue sem casos positivos de Covid-19

publicidade

Assim que a propagação do novo coronavírus iniciou no Rio Grande do Sul, o município de Cotiporã, que possui aproximadamente quatro mil habitantes, se adequou aos decretos estaduais e até agora não teve nenhum um caso positivo de Covid-19.

A secretária de Saúde e Assistência Social, Rozeli Frizon, disse que houve uma priorização no combate à disseminação da Covid-19, adequando-se às normas recomendadas pelas autoridades estaduais e federais de Saúde, capacitando os profissionais, adquirindo EPIs e demais insumos e equipamentos necessários. Ela informou que, até o momento, foram feitos 28 testes e todos deram negativo. A prefeitura adquiriu 400 testes rápidos que devem chegar ao município nos próximos dias e com isso ampliará a testagem da população.

Conforme a secretária, um dos principais pontos que explicam o fato de ainda não possuir casos confirmados da doença no município, é a grande colaboração por parte da população. Apesar das grandes mudanças na rotina de trabalho, em especial nos estabelecimentos comerciais, os colaboradores e clientes estão respeitando as medidas de prevenção. A secretária destaca ainda, que foi redobrada a atenção e o monitoramento dos possíveis focos de contaminação, como nos dois frigoríficos existentes na cidade, e houve o aumento no número de profissionais disponíveis para atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Cotiporã.

Na UBS, os pacientes que buscam atendimento por sintomas respiratórios são conduzidos a uma unidade anexa, onde passam pela triagem e, após o atendimento, realizam o isolamento domiciliar por 14 dias, sendo acompanhados pelos profissionais da saúde via telefone a cada dois dias. A secretária informou que atualmente 14 famílias estão em isolamento domiciliar.