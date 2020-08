Criança de quatro anos é internada por Covid-19 em Uruguaiana

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana divulgou o quadro de internações por Covid-19 na instituição. Há, no momento, oito pacientes hospitalizados por coronavírus, entre eles uma criança de apenas quatro anos de idade. São quatro na UTI, todos com diagnóstico confirmado para a doença e outros quatro com suspeita de Covid-19.

Na UTI Covid são dois homens (71 e 77 anos), ambos em estado grave, uma mulher de 88 anos, também em estado grave e uma outra mulher de 41 anos, com quadro inspirando cuidados. O hospital internou nesta quarta-feira uma paciente de Itaqui com testagem positiva.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) os contaminados pelo novo coronavírus têm maior concentração no centro da cidade, totalizando 79 pessoas. Na sequência vem o bairro Cabo Luiz Quevedo com 48 pessoas e o bairro São Miguel com 46. São 559 infectados confirmados, sendo 133 ativos, e 251 pessoas em isolamento domiciliar monitorado. Houve 10 mortes notificadas.