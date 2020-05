Cruz Alta aplicará 560 testes rápidos para Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Cruz Alta recebeu 560 testes rápidos para Covid-19, e profissionais de saúde foram treinados para aplicá-los em trabalhadores da saúde, profissionais de segurança, salvamento e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), e idosos. A testagem ocorrerá em seis unidades de saúde da cidade e no Serviço de Assistência Especializada (SAE), em pessoas que se enquadram em suspeita para o novo coronavírus, de acordo com a norma técnica da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde.

O paciente passa por uma consulta antes da testagem. Outra ação relacionada ao novo coronavírus ocorreu nas escolas da cidade. Foram distribuídos mais de 1,2 mil kits de alimentação, beneficiando alunos em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é garantir a segurança alimentar no período de suspensão das aulas, causada pela pandemia.

Os critérios para a distribuição obedecem 3 pré-requisitos. Estão aptos a receber os alimentos crianças cujas famílias estão inscritas no Programa Bolsa Família, de acordo com registro já existente e analisados pela equipe da SME; crianças de famílias que constam no CadÚnico, conforme dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e que ainda não receberam o auxílio emergencial do governo federal; e Crianças de famílias que ainda não estão inscritas no CadÚnico, mas que a direção da Escola constata que estarem em situação de necessidade.