Cruz Vermelha doa 280 pacotes de absorventes para aldeia caingangue em São Leopoldo

publicidade

A Cruz Vermelha de São Leopoldo realizou na tarde desta sexta-feira, a doação de 280 pacotes de absorventes para 120 mulheres e adolescentes da aldeia caingangue, localizada no bairro Feitoria do município. Na ocasião, também foram entregues máscaras para a comunidade da reserva, onde residem 73 famílias, somando 236 indígenas.

A entrega foi feita pelo presidente da entidade, Dagoberto Goulart e por representantes da Cruz Vermelha brasileira de outras cidades do Estado. Ação de combate à pobreza menstrual, faz parte da campanha #MeninaAjudaMenina. "Muitos nunca tinham escutado falar em pobreza menstrual, expressão que ganhou porta-vozes, neste ano, em muitas cidades e Estados, tendo a Cruz Vermelha Brasileira (CVB) como protagonista no combate desta situação de vulnerabilidade. Esse olhar direcionado à vulnerabilidade social condiz com a nossa missão de ajuda humanitária”, explica o presidente da Dagoberto Goulart.

Segundo ele, durante a entrega dos produtos a CVB também quis ouvir a população indígena para identificar quais são as necessidades mais urgentes, o que dará subsídios para o desenvolvimento de outras campanhas que atendam essa comunidade.

"Não esperava essa ajuda que veio em boa hora. Agora mesmo tinha pedido para meu marido providenciar a compra de um pacote”, comentou Taciane Carmargo, de 21 anos, mãe de um bebé de um mês. Mas nem todas moradoras da aldeia têm condições de fazer isso. Caso de Gilmara Vergueiro, 30 anos e que possui cinco filhos, todos pequenos. “Minha prioridade são alimentos e fraldas. Daí não sobra para comprar absorventes, até porque é caro. Assim, eu, como muitas daqui, utilizo panos no período menstrual”, contou ela.

Para a técnica em enfermagem Sueli Khey Tomás, a ação da Cruz Vermelha de São Leopoldo atendeu uma das principais necessidades da reserva indígena. “É a primeira doação de absorventes que estamos recebendo. É maravilhoso o que estão fazendo pelas mulheres daqui”.

Segundo ela, o artesanato é a fonte principal de renda, porém é muito desvalorizado ou as pessoas querem pagar menos do que se pede pelas peças. Paralelamente, será realizado evento de prevenção ao câncer de mama, dentro da campanha do Outubro Rosa, com solicitação de ecografia mamária, mamografia e CP. A ação é organizada pela técnica em enfermagem Sueli Khey Tomás, responsável pelo posto de saúde da Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão da esfera federal.

A campanha #MeninaAjudaMenina, tem parceria com a Always Brasil e LATAM Airlines. Para contribuir com a iniciativa basta comprar absorventes e colaborar na doação de produtos para meninas impactadas pela Pobreza Menstrual. A cada compra de um pacote, acontece uma doação para quem mais precisa.

Para ajudar diretamente na Cruz Vermelha Brasileira de São Leopoldo, que será responsável pela organização e distribuição das doações, o contato pode ser feito no telefone (51) 2165-0236 ou no endereço: rua Bento Gonçalves, 508,- Centro, das 13h às 16 horas.