Cruzamento em Estância Velha será fechado

O cruzamento localizado no pórtico de entrada de Estância Velha, que frequentemente registra acidentes de trânsito, está com os dias contados. O prefeito Diego Francisco confirmou que o local será fechado definitivamente, na primeira semana de novembro. A decisão foi tomada após o registro de mais uma colisão grave entre carros no ponto, na manhã da sexta-feira, resultando em duas pessoas feridas. No dia seguinte, sábado, outro acidente foi registrado no mesmo local, endossando a necessidade de fechamento da travessia.

O prefeito explica que se somará ao fechamento do cruzamento o projeto de revitalização do pórtico e a melhoria da rede de iluminação do local. “Estamos finalizando o projeto de melhorias na entrada de nossa cidade”, avisa, destacando que só não fecha o cruzamento antes, pois tem um acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que iria comunicar com 30 dias de antecedência sobre a decisão.

O bloqueio do trânsito no ponto, resultará em pequenas modificações no trânsito para quem trafega pela BR 116, sentido Estância Velha-Novo Hamburgo, e que pretende ingressar à ERS 239, em direção a Novo Hamburgo-Sapiranga. Nesta semana, o prefeito e sua equipe irão comunicar formalmente a PRF e o DNIT sobre a decisão. Além disso, neste período, a Secretaria de Administração e Segurança, por meio do Departamento de Trânsito, ficará incumbida de promover o planejamento da referida modificação no tráfego. O motorista que quiser fazer este caminho deverá, a partir de novembro, seguir pela BR e, logo após o principal viaduto de acesso a Estância Velha, ingressar à rua lateral da rodovia, até o viaduto sobre a rua Rincão. Ali, o condutor deverá fazer o retorno para chegar à ERS 239, ingressando na primeira alça de acesso existente junto ao viaduto do pórtico.

Essa mudança não afetará o trânsito da BR 116, tampouco impactará de forma significativa a vida dos motoristas. O trecho que deverá ser percorrido a mais é de somente 2,8 quilômetros, entre ida até o viaduto da Rincão e o retorno. O motorista que não quiser fazer o retorno indicado, poderá entrar em Estância Velha e, automaticamente, será remetido para o interior do bairro Rincão dos Ilhéus, o que pode aumentar o trajeto.

