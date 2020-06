Cursos técnicos e especializados são orientados sobre medidas sanitárias em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Uruguaiana convocou os proprietários de cursos livres para orientá-los sobre a estrutura dos polos educacionais que terão as atividades retomadas nesta segunda-feira.

A Semed reuniu os proprietários para que possam debater as orientações sanitárias de acordo com a Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS.

Neste primeiro momento, os estabelecimentos considerados cursos livres - escolas de idiomas, pré-vestibulares, cursos de informáticas, profissionalizantes e similares - podem retornar às atividades.

Por meio do Comitê Municipal, a Semed dispõe-se a instruir e orientar sobre a melhor forma de funcionamento diante a pandemia e cumprimento da legislação vigente, com as medidas sanitárias de prevenção e enfrentamento à Covid-19.