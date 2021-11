Daer faz intervenções na ERS 040 para eliminar alagamentos em Viamão

publicidade

O Governo do Rio Grande do Sul realiza obras para conter os alagamentos que atingem os dez quilômetros iniciais da ERS 040, em Viamão, na Região Metropolitana. Os serviços, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes –, contam com investimento de R$ 1,3 milhão.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, mais de 40% da obra já está concluída e a expectativa é de que o trabalho seja concluído em até 30 dias. Neste período serão implantadas bocas de lobo e meios-fios para dar mais vazão à água.

Os trabalhos abrangem o trecho entre Porto Alegre e o entroncamento com a ERS 118. Para conter o acúmulo de água, as equipes realizam a substituição dos dispositivos de drenagem e reparos no asfalto.

“Criamos um grupo de trabalho que tem discutido melhorias na ERS 040 no intuito de torná-la mais segura tanto para motoristas quanto para os moradores. A ligação com a capital já faz com que ela tenha um fluxo intenso de veículos, mas também se trata de uma importante rota ao litoral norte. Portanto, buscamos deixá-la em condições para receber o movimento maior durante o veraneio”, afirma o secretário Juvir Costella.

