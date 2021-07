Decreto altera horário de funcionamento do setor de alimentação em Caçapava do Sul

publicidade

A Prefeitura de Caçapava do Sul emitiu um novo decreto neste sábado alterando o horário de funcionamento do setor de alimentação no município. Com isto, restaurantes, lancherias, pizzarias, sorveterias e similares tem mais duas horas para permanecer funcionando. Antes podiam receber clientes até ás 20h, agora a medida é válida entre 6h e 22h, devendo encerrar as atividades presenciais ás 23h e fechando as portas até ás 24h. Após sendo permitido somente tele-entrega.

As mesas nestes locais devem ser de no máximo cinco pessoas, com distanciamento de dois metros entre as mesas, permitindo atendimento de somente clientes sentados. Os locais devem ter lotação máxima de 25% de sua capacidade. O buffet de auto- serviço está permitido com o uso de luvas descartáveis e máscaras pelos clientes.

A medida foi tomada após a queda gradativa de novos casos de Covid-19 e ocupação de leitos de UTI na R227 (cuja taxa de ocupação está em 110%, ou seja, 13 leitos ocupados dos 10 disponíveis pelo Estado). A região segue em Alerta pelo sistema 3A do Governo do Estado, mas registrou uma diminuição de 37,1% na incidência de casos na última semana (241,4 casos por 100 mil habitantes) e uma diminuição de 56,5% no número de óbitos nos últimos sete dias.

Veja Também