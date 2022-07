Defesa Civil de Passo Fundo arrecada agasalhos neste sábado

publicidade

A Defesa Civil de Passo Fundo realiza neste sábado ação para arrecadar agasalhos a serem distribuídos a entidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. Voluntários estarão no Parque da Gare, das 9h às 15h, recebendo roupas, calçados e cobertores. O coordenador do órgão, Jair Maffi, destaca a importância da iniciativa. “Em todo o Estado, a Defesa Civil realiza campanha de arrecadação de agasalhos e cada município está promovendo a mobilização em uma data específica, sendo que em Passo Fundo será neste sábado”, disse. Os donativos recebidos ficarão no município e serão encaminhados a quem necessita para enfrentar o frio.

Já em Santa Maria, precisou ser adiada, devido à previsão de chuva para este sábado, a realização do Drive-Thru Solidário da Campanha do Agasalho, com a participação do Grupo Bateraço e em parceria com o governo do Estado. Ainda não foi definida uma nova data. A prefeitura, porém, reitera a importância de a comunidade seguir fazendo doação de roupas, calçados e cobertores nos pontos espalhados pela cidade e no Centro Desportivo Municipal, que também é local de entrega dos itens a quem precisa. A Campanha do Agasalho no município vai até 31 de julho.