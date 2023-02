Defesa Civil instala bóias de contenção para conter lixo represado no Rio Gravataí

publicidade

Equipes da Defesa Civil de Cachoeirinha fizeram a instalação nesta quinta-feira de 30 metros de bóias de contenção, fornecidas pela Fundação Estadual de Proteção do Meio Ambiente (Fepam), para evitar que o lixo represado no bairro Veranópolis desça pelo Delta do Jacuí e vá em direção ao Lago Guaíba.

O prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem, acompanhou os trabalhos durante toda a manhã. “Além da contenção feita de margem a margem, temos uma bolsa de 50 centímetros para baixo. Precisamos correr contra o tempo e nos reunir com os nove municípios da bacia hidrográfica do Gravataí para definirmos quais serão as próximas etapas.” De acordo com o prefeito, é preciso que a população se conscientize sobre a importância da questão ambiental.

“Nossos fiscais estão na rua e vamos estar reforçando esta fiscalização, especialmente quanto ao descarte irregular. Nós temos a coleta seletiva 100% nos bairros e estamos orientando a população e as empresas. Vamos punir eventuais infratores. Estamos agindo com urgência.” Wasem ainda pontua que o governo municipal tem um plano de sustentabilidade para o futuro que começará a ser trabalhado desde agora, com resultados positivos. “É preciso que a comunidade faça a reciclagem do seu lixo.”

