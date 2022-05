Definida área do futuro Parque de Proteção Animal em Caxias do Sul

publicidade

Caxias do Sul venceu uma das etapas para a construção do Parque de Proteção Animal que era a escolha da área onde será instalado. O espaço escolhido, com aproximadamente 15 hectares, fica na linha Luciana, na Colônia Sertorina, próximo à Rodovia dos Romeiros. Agora, ao longo do segundo semestre do ano, deverá ser apresentado o projeto para a instalação do futuro Parque.

Submetido a vistoria técnica e aprovado pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), o novo local terá custos de instalação reduzidos para o município, facilidade de destinação de dejetos para uma estação de tratamento de esgoto do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), praticamente vizinha, e acesso asfaltado à população. O local foi selecionado a partir do resultado de uma consulta pública realizada durante o mês de março, cumprindo acordo com o Ministério Público Estadual, que apontou as características desejadas pela população para o novo espaço.

Um cinturão de mata envolve a propriedade rural, proporcionando isolamento em medida adequada. De acordo com a equipe técnica da Semma, o espaço oferece características ideais para o propósito desejado. “A população externou na consulta pública que entende como critérios importantes a criação de um parque de proteção animal, o estímulo às adoções, um local de fácil acesso e a viabilidade financeira para o município. O terreno escolhido atende a todos os requisitos. Se tudo der certo, é possível que no inverno de 2023 Caxias do Sul já tenha em funcionamento seu Parque de Proteção Animal”, disse o veterinário Paulo Vinícius Bastiani, coordenador do Departamento de Proteção Animal.

O novo espaço além de priorizar o estímulo às adoções e facilidade de acesso da população, contará com infraestrutura de alojamento também para animais de grande porte. Atualmente, o município tem um canil, na localidade de São Virgílio da 6ª Légua, que abriga cerca de 500 cães.

