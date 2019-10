Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz do Sul suspende atendimento para mudança de endereço

publicidade

A Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz do Sul não atenderá entre esta sexta-feira e a segunda-feira para a mudança de endereço, da rua Felipe Jacobus para a nova sede na rua Gaspar Silveira Martins, 1.130. O delegado Leomar Padilha informou que o serviço no novo prédio começa na terça-feira. A solenidade de inauguração, no entanto, deve ocorrer apenas no fim de outubro ou início de novembro, a depender da agenda de autoridades que participarão do ato. A obra foi orçada em R$ 23 milhões.

O delegado disse que a mudança de todo o mobiliário começou nos últimos dias. “De sexta a segunda-feira não haverá atendimento porque desligaremos os equipamentos na nossa sede atual e faremos a ligação no novo prédio”, explica Padilha. O prédio com 6,9 mil metros quadrados conta com quatro andares de escritórios, além do térreo e do subsolo. A construção teve início no segundo semestre de 2014. Além da Delegacia Regional da Receita Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda deve ocupar o espaço. Entre os diferenciais, o local, possui elementos de eficiência energética, como telhado com ajardinamento, o que também pode ser percebido em uma das paredes do depósito.

A reclassificação da unidade de Santa Cruz do Sul de delegacia para agência, confirmada no fim de julho pelo superintendente da Receita na 10ª Região Fiscal, Luiz Fernando Lorenzi, ainda não foi oficializada. Conforme Leomar Padilha, a mudança deve ocorrer “possivelmente a partir de janeiro.” Ele salienta que a reclassificação não alterará o atendimento aos contribuintes. “O público poderá solicitar os mesmos procedimentos que já vem solicitando. Somente a gestão dos processos de trabalho não será mais exercida por Santa Cruz do Sul e sim por outras unidades.”