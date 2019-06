Desabamento em obra deixa seis feridos em São Leopoldo

publicidade

Seis trabalhadores do Serviço de Água e Esgoto de São Leopoldo (Semae) ficaram feridos, na manhã desta quarta-feira, após a queda de parte de uma laje em obra da companhia do Vale do Sinos. Segundo informações da autarquia, o acidente ocorreu durante concretagem da cúpula do reservatório apoiado em uma construção no Distrito Industrial, no bairro Arroio da Manteiga, quando a malha de ferro usada para a sustentação cedeu.

O Semae informou que todos os profissionais utilizavam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ficaram levemente feridos, apresentando escoriações. Eles foram socorridos e encaminhados para atendimento no Hospital Centenário e na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Scharlau. Os três atendidos no Centenário passaram por avaliação traumatológica e foram liberados no início da tarde. Já os levados à UPA foram submetidos a exames de imagem para descartar fraturas e depois encaminhados para especialistas do Centenário.