Descumprimento de protocolos leva Rosário do Sul a adotar toque de recolher

Começou a vigorar neste final de semana o toque de recolher no municipio de Rosário do Sul. A decisão ocorreu depois de uma reunião, na última sexta-feira, da Prefeitura com os integrantes do Centro de Operação de Emergência (COE) e entidades responsáveis pela fiscalização de medidas sanitárias de controle a prevenção do coronavirus. A medida se dá em virtude do descumprimento de protocolos de distanciamento controlado, bem como aumento do número de casos de Covid-19 ,informou a prefeita Zilase Roddignollo.

O decreto limita a circulação de pessoas pela parte da noite aos finais de semana em Rosário do Sul. O decreto vai vigorar durante o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia de coronavirus. Fica restringida a circulação noturna em todo o município entre às 21h até às 6h do dia seguinte, no intervalo compreendido entre sexta-feira e domingo.

Quem desobedecer receberá multa de 100 URM’s e a condução à residência do cidadão que for flagrado descumprindo a medida e poderá ser autuado por crime de descumprimento de medida sanitária preventiva, dentro do artigo 268 do Código Penal.

A exceção ao decreto é para cidadãos que comprovarem estar em deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa, estar em busca de atendimento , incluindo-se farmácias, drogarias, ou estiver realizando serviço de tele-entrega. O setor de fiscalização da Prefeitura proibiu o uso de brinquedos de crianças na praça das Areias Brancas.