Desfile Farroupilha de Passo Fundo celebra contribuição de Paixão Côrtes ao tradicionalismo

publicidade

Aproximadamente 10 mil pessoas, segundo a coordenação do evento, assistiram ao tradicional Desfile Militar e a 27ª edição da Mostra da Cultura Gaúcha de Passo Fundo. O Desfile Militar iniciou às 8h30min desta sexta e abriu a Mostra da Cultura Gaúcha. Participaram sete entidades: CTG Estância Nova, DT Simpasso, CTG Fagundes dos Reis, CTG Tropel de Caudilhos, CTG Amigos da Tradição, CTG União Campeira e CTG Dom Luiz Felipe de Nadal. O desfile teve como tema “Vida e Obra de Paixão Côrtes”.

Os sete CTGs, junto com as demais entidades tradicionalistas da cidade, desfilam ainda com as cavalarias do núcleo de cavalo crioulo. O Desfile Militar teve a concentração na Avenida Presidente Vargas, passando pela Sete de Setembro e a dispersão aconteceu na General Osório.

Já a Mostra da Cultura Gaúcha teve a concentração na Avenida Sete de Setembro e desfile ocorreu em direção contrária, com dispersão na Avenida Presidente Vargas. No centro da cidade foi montada toda estrutura de arquibancadas.

A coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, Gilda Galeazzi, agradeceu a todas as entidades pelo esforço e dedicação, colocando na avenida todo o orgulho gaúcho. Gilda lembrou que foi graças a Paixão Côrtes que momentos como esses são possíveis. “As entidades tradicionalistas precisam sair dos galpões e se engajarem ainda mais na sociedade", disse a coordenadora.

O encerramento oficial dos festejos farroupilha ocorre às 18h, com a entrega de troféus aos participantes da 27ª Mostra da Cultura Gaúcha e Cavalarias, no Parque de Rodeios da Roselândia.