Desfile Farroupilha reúne 50 entidades tradicionalistas em Sapucaia do Sul

publicidade

Mais de 300 cavalarianos participaram do Desfile Farroupilha que ocupou as principais ruas de Sapucaia do Sul na manhã desta sexta-feira. Com concentração e saída do acampamento montado no Parque Municipal de Eventos Jayme Caetano Braun, prendas e gaúchos deslocaram montados em seus cavalos pela Avenida Lúcio Bittencourt até chegarem na Praça General Freitas, onde deu-se a solenidade de encerramento da 39ª Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha deste ano teve como tema “Vida e obra de Paixão Côrtes”. Além dos tradicionalistas, caminhões e charretes enfeitadas também fizeram parte da festa.

Tamires Lacerda, 23 anos, que participava do desfile a cavalo, saiu da cidade de Nova Santa Rita, onde mora, só para participar das festividades deste 20 de setembro. “É um orgulho fazer parte da tradição. Orgulho te der nascido neste Estado, orgulho de ser gaúcha. Fico feliz de integrar este povo que é tão unido.”

A amiga Carol Leão, 30 anos, que representava o Piquete Memórias do Passado, disse que é uma semana emocionante, pois os envolvidos passam o mês todo no entorno das comemorações. “É lindo cultivar essa nossa tradição.”

Acompanhando o desfile na calçada, de pilcha, o porteiro aposentado Garibaldi Castro, 63 anos, disse que as vestimentas fazem parte do seu dia a dia. “Uso bombacha o ano todo e como um bom gaúcho sou fã do churrasco e do chimarrão.” O desfile do 20 de setembro agregou 50 entidades tradicionalistas em Sapucaia do Sul.