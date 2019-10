Desfile temático da Oktoberfest reúne 4 mil figurantes em Santa Cruz do Sul

publicidade

Com temperatura superior a 35º C, 4 mil figurantes dançaram, cantaram e se divertiram na manhã deste domingo durante 1h45min na rua Marechal Floriano, no Centro de Santa Cruz do Sul. O primeiro desfile temático da 35ª Oktoberfest lotou as calçadas ao longo das cinco quadras do trajeto das apresentações desde cedo. As dez alegorias, 32 alas e participantes destacaram o tema “História, Cultura e Tradição”, que evidenciou aspectos culturais e históricos do município.

O coordenador dos desfiles da Oktoberfest, João Goerck, disse que o número de figurantes da apresentação superou a expectativa inicial. Ele acredita que a quantidade este ano bateu o recorde de todas as festas. Além das bandinhas que acompanharam cada uma das alas, a novidade desta edição foi a participação de um grupo com doze músicos com diferentes instrumentos, concentrado em frente à Praça da Bandeira, com o som difundido ao longo de todo o trajeto para animar os figurantes e o público.

A parada foi dividida em dois atos. Da comissão de frente ao carro número dois, os personagens da festa, como a família do boneco Fritz e o trio de soberanas, vieram anunciando o tema do evento. Já o segundo ato desenvolveu, em oito alegorias e diversas alas, o tema, que ressalta a força da cultura alemã.

O primeiro setor do desfile apresentou a Festa da Alegria e seus personagens. A parada foi aberta por uma comissão de frente formada por dançarinos do CTG Lanceiros de Santa Cruz. Na sequência, os recepcionistas se apresentaram com a alegria da Oktoberfest. A comissão executiva foi a terceira a desfilar, com a tradicional Fubica do Fritz levando o prefeito Telmo Kirst e o ex-prefeito de Santa Cruz do Sul, Arno Frantz.

O primeiro carro alegórico apresentou a família símbolo da festa: Fritz, Frida, Max e Milli. A alegoria veio seguida pela Bicicleta Zig-Zag-Zug, o grupo de danças alemãs Sonnenschein e o carro com o trio de soberanas. A partir do terceiro carro, o desfile entrou no tema central. A terceira alegoria veio com o tema História, Cultura e Tradição, ressaltando a bravura dos imigrantes. O quarto carro a desfilar foi chamado de “O imigrante”, com a representação histórica dos antepassados. A alegoria de número cinco aprofundou a abordagem do tema.

O carro seis foi o da tradição, e apresentou trajes típicos de diferentes partes da Alemanha. Os jogos rurais ilustraram a alegoria número sete. Já o oito comemorou os 35 anos de Oktoberfest, com bolo e as candidatas à corte neste ano. O carro nove chegou com o sabor e o tempero da culinária, mostrando a tradição e as festas de aniversário dos antepassados. No encerramento do desfile, o carro número dez, o Bierwagen (carro da cerveja), trouxe uma das marcas das festas alemãs, com a distribuição de cuca e chope.