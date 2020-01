Detran realiza leilão em Uruguaiana nesta quarta-feira

publicidade

O Detran do Rio Grande do Sul promove, nesta quarta-feira, às 10h, em Uruguaiana, o primeiro leilão 2020 de veículos e sucatas que se encontram em sete Centros de Remoção e Depósito da região. O evento acontece nos pátios do SEST/SENAT, na rua Perimetral Oeste, número 3601, na periferia da cidade.

A visitação pública dos lotes, quando é possível conhecer e examinar os bens, está ocorrendo nesta terça-feira, até as 17h, em cada um dos depósitos. A oferta total é de 471 itens retidos administrativamente, não reclamados pelos proprietários, e estão nos depósitos de Uruguaiana, Alegrete, São Francisco de Assis, Quaraí, São Borja e Itaqui.

Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação, aptos para voltar à circulação. Os veículos com documentação não têm restrições policiais ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.