Devido obras na ponte, trânsito na BR 116 terá mudanças neste domingo

publicidade

Após uma sexta-feira caótica, por conta do bloqueio na BR 116, o trânsito foi um pouco mais tranquilo durante o final de semana na cidade de São Leopoldo. Vias como Avenida Mauá e Caxias do Sul apresentaram pontos de lentidão durante todo o dia, mas não foram registrados acidentes.

Na manhã deste domingo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retomou a partir das 10h45, o sistema “pare e siga” na pista sentido Novo Hamburgo-Porto Alegre no trecho da Ponte do Rio do Sinos. O sistema deve durar cerca de quatro horas para que sejam içadas as últimas oito vigas da ponte sentido interior-Capital. Com isso, o DNIT conclui a instalação das 32 vigas que compõem as duas pontes sobre o Sinos. Até a manhã da segunda-feira, a pista sentido capital-interior da 116 permanecerá bloqueada e os motoristas devem acessar o desvio para dentro do município.

As mudanças no trânsito por dentro da cidade, alteraram o transporte coletivo da cidade, trazendo transtornos também aos usuários de ônibus. Segundo a gerência do Consórcio Operacional São Leopoldo (Coleo), que coordena as empresas de ônibus de São Leopoldo, algumas linhas precisaram adotar rotas diferentes, aumentando o tempo de algumas viagens como no caso das linhas que atendem aos bairros Campina, Santos Dumont, Vila Maria/Paim/Charrua.

Além disso, os ônibus da Viação Feitoria, que acessam a rodoviária para fazer o retorno, estão encerrando as viagens na parada lateral à Prefeitura, na rua Saldanha da Gama, evitando assim um grande ponto de congestionamento devido ao bloqueio da 116. Na sequência, os ônibus fazem o retorno pela Dom João Becker e convertem à direita na Rua Bento Gonçalves em direção ao bairro, sem acessar a rodoviária, que fica restrita aos coletivos intermunicipais.

As obras da 116 chamaram a atenção da população de São Leopoldo. Durante o sábado muitos curioso acompanharam a movimentação na rodovia. "Estamos impressionados com o tamanho das estruturas, a gente via o guindaste de casa então viemos dar uma volta de bicicleta pra ver de perto", disse o comerciante Antônio Hansen, que circulou com a família próximo da pronte do Sinos na manhã do sábado.